Bolivia: campesinos oficialistas bloquean Santa Cruz y amenazan con marchar

AFP 20/09/2008 - 22:08

Campesinos afines al presidente Evo Morales bloquean el departamento de Santa Cruz, cuyos líderes son adversarios del mandatario, y amenazan con marchar hacia la ciudad si una negociación de paz entre el gobierno y la oposición no prospera, informaron el sábado dirigentes del sector.

"Estamos en San Julián (89 Km al noreste de Santa Cruz) decidiendo el tema de la marcha. Lo que nos preocupa es que la mesa de diálogo no funciona, no hay resultados", informó a la AFP el dirigente Félix Martínez.

El dirigente campesino dijo que en similar apronte se encuentran otros sindicatos que se encuentran en Yapacani, en Mora, Tiquipaya y el Torno, comarcas cercanas al este y oeste de Santa Cruz.

"No vamos a levantar los bloqueos" sentenció y dijo que existe un sector de campesinos que "está decidido a marchar hasta el centro de Santa Cruz", aunque aclaró que la movilización será pacífica en contra de la "discriminación, la devolución de oficinas públicas y la nueva constitución que impulsa Morales".

Calculó que en todos los sectores de bloqueo se encuentran alrededor de 15.000 campesinos, mientras diarios locales hablan de 20.000 y de la posibilidad de que se encuentren armados.

Por su parte, el presidente Evo Morales dijo en la central Cochabamba, donde se realiza un diálogo entre oficialistas y opositores para descomprimir la crisis política, que "no se trata de un cerco de campesinos a Santa Cruz" sino de una movilización en defensa del estado de derecho.

"Lo que he escuchado y me asusta a mí también es que algunos grupos dicen que es hasta que renuncie el prefecto de Santa Cruz. No comparto personalmente", señaló el gobernante.

str/rb/ml