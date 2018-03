Presidente de Pakistán quiere "eliminar el cáncer del terrorismo"

AFP 20/09/2008 - 22:39

El nuevo presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari. prometió este sábado por la noche "eliminar le cáncer del terrorismo", horas después de un atentado suicida en un hotel de Islamabad que provocó al menos 60 muertos.

"El terrorismo es un cáncer en Pakistán, estamos determinados, si Dios lo quiere, a eliminar este cáncer del país", dijo Zardari en un discurso a la nación transmitido por televisión.

"Estos cobardes no nos harán renunciar, los paquistaníes son un pueblo valiente y sin miedo, no le temen a la muerte", continuó el viudo de la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada el 27 de diciembre en un atentado suicida que mató a otras 22 personas en plena campaña electoral.

Este sábado estalló un camión bomba frente al hotel Merriott en Islamabad matando a por lo menos 60 personas, en el último atentado sufrido por Pakistán, país que vive en 2008 una ola terrorista con más de 1.300 muertos en lo que va de año.

