Lavillenie quita importancia a posible ausencia de Braz en "All Star Perche"

AFP 21/12/2016 - 17:05

El plusmarquista mundial de salto con pértiga, el francés Renaud Lavillenie, organizador de la segunda edición del "All Star Perche" el 5 de febrero en Clermont-Ferrand, quitó importancia este miércoles a una posible ausencia en el evento del campeón olímpico de la disciplina, el brasileño Thiago Braz.

"El brasileño ha sido invitado, pero por ahora no hay respuesta positiva. No le necesitamos para tener una competición muy importante. No estuvo aquí el año pasado", declaró Lavillenie durante una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Clermont-Ferrand, su ciudad de adopción.

Lavillenie, que había llegado a los Juegos Olímpicos de Rio como gran favorito, vio cómo Thiago Braz triunfaba ante su público. Una derrota que dolió mucho al francés, que se quejó además de la actitud del público brasileño, que le silbó durante su participación.

"En esta disciplina, todo no gira alrededor de una única persona", señaló Lavillenie, que mostró su deseo de "pasar a otra cosa" y dejar atrás la polémica de Rio-2016.

