Delta Airlines desmiente que expulsara a un 'youtuber' de un vuelo por hablar árabe

La aerolínea Delta Airlines ha negado que expulsara de un vuelo al 'youtuber' Adam Saleh por hablar en árabe como así denunció. La compañía ha emitido un comunicado que contradice la denuncia pública que realizó el pasado miércoles.

Delta Airlines explica en el documento que Adam Saleh entró en la cabina del avión "con una conducta provocador y gritando", según indican los pasajeros y el personal del vuelo.

Sobre esto, la compañía indica que estos comportamientos no son aceptables por su propio código, en el cual los objetivos son la seguridad y la comodidad. Delta excusa que al menos veinte personas se dirigieron al personal quejándose del 'youtuber' y su acompañante, por los gritos que estaban profiriendo.

Saleh argumentó que estaba hablando por teléfono con su madre, algo que pone en duda el comunicado de la aerolínea por los gritos.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos