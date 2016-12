Contador: "Me siento capacitado para ganar" el Tour de Francia

AFP 23/12/2016 - 11:01

El ciclista español Alberto Contador se siente "capacitado" para ganar el Tour de Francia el año próximo con su nuevo equipo, el Trek-Segafredo, afirmó en una entrevista con el diario ABC publicada este viernes.

El corredor madrileño tiene en su palmarés siete grandes vueltas (dos Tours, dos Giros de Italia y tres Vueltas a España). A sus 34 años, aspira a triunfar de nuevo en la Grande Boucle, que ganó por última vez en 2009.

"Es simplemente que quiero volver a ganarlo y que me siento capacitado para ello. Además, he tenido mala suerte en los últimos años en esta carrera, sobre todo con las caídas", afirma el corredor en la entrevista con el diario español.

Contador ha fichado por dos temporadas con su nuevo equipo. La escuadra en la que militaba hasta ahora, Tinkoff, deja de existir este año ya que su propietario, el oligarca ruso Oleg Tinkoff, abandona el patrocinio ciclista.

Al anunciarse el fichaje en septiembre, Contador dejó claro que "el gran objetivo" es ganar las carreras más importantes, empezando por el Tour de Francia. En esa línea, el corredor aseveró en su entrevista con ABC que el Trek "es un equipo grande, equilibrado y con potencial suficiente para afrontar este reto".

Contador indicó por otro lado que "no hay prisa" para crear y dirigir su propio equipo profesional, lo cual no ha podido hacer de momento por no contar con el patrocinio adecuado. El corredor anima desde hace cinco años una fundación que lleva su nombre, en la que militan jóvenes ciclistas.

