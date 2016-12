Obama cree que habría ganado a Trump en las últimas elecciones

Barack Obama. Imagen: Getty

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo mandato expirará el próximo 20 de enero, se ha mostrado seguro de que habría podido ganar las últimas elecciones al candidato republicano, Donald Trump, que derrotó a la aspirante demócrata, Hillary Clinton.

Obama ha concedido una entrevista a su antiguo asesor David Axelrod, producida por la Universidad de Chicago y CNN, en la que afirma que, de haberse podido presentar a los comicios del pasado 8 de noviembre, habría ganado porque su visión sobre la necesidad de un cambio progresivo en la política estadounidense aún cuenta con el apoyo de la mayoría.

"Creo que, si me hubiera podido presentar de nuevo, habría movilizado a la mayoría del pueblo estadounidense", ha sostenido. "Lo sé por las conversaciones que he tenido con gente de todo el país, incluso con algunos que no estaban de acuerdo conmigo y que me han dicho: 'el rumbo que has fijado es el correcto'", ha explicado.

Obama ha atribuido la victoria de Trump, no a los méritos del magnate neoyorquino --"algunos sugerían que era una fantasía" que llegara a la Casa Blanca--, sino a los fallos de la campaña demócrata y a los ataques a Clinton.

El todavía líder norteamericano ha criticado que el discurso demócrata dejara fuera a "importantes segmentos" de la población estadounidense, especialmente a los que más han sufrido con la crisis económica y todavía no notan la recuperación. "No hemos comunicado bien que nos preocupamos por esas comunidades, que realmente estamos sufriendo por esas comunidades", y que no nos hemos limitado a presentar "un gran paquete de políticas progresistas al consejo editorial del 'New York Times'", ha reprochado.

Sobre Clinton, ha destacado que "lo hizo maravillosamente en unas circunstancias realmente difíciles", aludiendo una vez más a las investigaciones en su contra por el uso del correo electrónico privado para asuntos oficiales del Departamento de Estado.

Interrogado sobre su futuro, ha revelado que seguirá viviendo en Washington hasta que su hija pequeña acabe el instituto. Además, planea escribir un libro sobre sus ocho años en la Casa Blanca y participar en la formación de jóvenes líderes demócratas.

Obama ha aclarado que permanecerá callado sobre las políticas del Gobierno Trump, salvo que se trate de "cuestiones fundamentales sobre la democracia". "Sigo siendo un ciudadano y eso conlleva derechos y obligaciones", ha remachado.