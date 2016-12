Usa el dedo de su madre dormida para saltarse la seguridad del iPhone y gasta 250 dólares en pokémons en Amazon

Los padres pudieron devolver solo una pequeña parte

Pikachu, personaje de Pokémon. Imagen: Getty

Con apenas seis años la pequeña Ashlynd se las ingenió para saltarse la medida de seguridad del teléfono de su madre y poder comprar en Amazon tantos productos de Pokémon como se puede con 250 dólares.

La táctica de la niña fue bastante sencilla en comparación con el sofisticado sistema de bloqueo de iPhone; le bastó con esperar a que su madre se durmiera para cogerle el dedo y acceder al menú y entrar en la tienda.

En el transcurso entre encontrarse con el email de confirmación de 13 pedidos y conocer la verdad los padres de Ashlynd pensaron que les habían hackeado la cuenta. Según cuenta Bethany Howell -madre de la criatura- a The Wall Street Journal, antes de investigar más, preguntaron a la niña si lo había hecho sin querer. "No, mamá, estaba haciendo mis compras y no te preocupes que todo viene en camino a la casa".

Los padres de Ashlynd solo pudieron devolver cuatro de los 13 juguetes comprados por la niña, quien se aseguró co su argucia regalos de Navidad.