Un ministro de Israel tilda de "patético" el futuro discurso de Kerry sobre el proceso de paz

28/12/2016 - 3:22

El ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan, ha tildado este martes de "patética" la comparecencia que realizará el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, durante la jornada del miércoles para hablar sobre el proceso de paz en Oriente Próximo.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, ha adelantado este martes que el jefe de la diplomacia estadounidense abordará los pasos que es necesario dar para acabar con décadas de enfrentamiento entre estas dos comunidades.

"Es patético presentar un plan (de paz) a última hora, cuando no ha logrado cambiar nada durante todo el tiempo que ha estado en el cargo", ha criticado Erdan, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

"Es desafortunado que la Administración (del presidente estadounidense, Barack) Obama, que ha errado durante años en Oriente Próximo, intente garantizar que el caos seguirá tras su mandato", ha agregado.

En este sentido, ha resaltado que "el discurso de Kerry sobre parámetros justo antes del fin de su mandato garantizará que los palestinos no acordarán ningún tipo de negociación (con Israel) en los próximos años y alejará las posibilidades de avanzar hacia la paz".

La prensa israelí ha especulado estos días con que Kerry presentaría antes de que finalizara el año una nueva propuesta de paz para Oriente Próximo, en un último esfuerzo del Gobierno de Obama, cuyo mandato expirará el 20 de enero, para resolverlo.

Las anteriores conversaciones de paz naufragaron en 2014 por la continuidad de las actividades de construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino. Desde entonces, Estados Unidos, Francia y Rusia se han ofrecido como mediadores, pero ningún intento ha prosperado.

El presidente francés, François Hollande, ha convocado para el 15 de enero en París una conferencia para resucitar las negociaciones de paz, pero Israel ya ha rechazado esta iniciativa, insistiendo en que solo avalará un diálogo directo, sin injerencia internacional.

Pese a los esfuerzos de Washington, París y Moscú, el clima actual no favorece el inicio de otro proceso de paz. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el pasado viernes --gracias a la abstención de Estados Unidos-- una resolución contra los asentamientos hebreos.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu lo ha considerado una "traición" por parte de la Casa Blanca y ha anunciado represalias contra todos los países que apoyaron dicha resolución, que recibió el respaldo de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad, incluido España.

Toner ha señalado a este respecto que la nación norteamericana no participó de ninguna manera en el borrador. "No había nada precocinado. No era un movimiento orquestado por Estados Unidos", ha defendido en la rueda de prensa diaria.