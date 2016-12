Trump aboga por "seguir adelante" tras conocer las nuevas sanciones impuestas por Obama a Rusia

30/12/2016 - 11:23

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a la última tanda de sanciones impuestas por el mandatario saliente, Barack Obama, contra Rusia y ha abogado por "seguir adelante" y continuar con otros asuntos.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En un comunicado difundido por su equipo de transición, Trump ha reiterado que "ya es hora de que el país siga adelante y avanzar hacia mayores y mejores asuntos". "Debemos continuar con nuestras vidas", ha señalado.

"Independiente de esto, en el interés de nuestro país y de su gran pueblo, me reuniré con líderes de la comunidad de Inteligencia para conocer las actualizaciones acerca de los hechos que engloban esta situación", ha añadido.

Obama ha anunciado este jueves la expulsión de 35 miembros de los servicios de Inteligencia rusos, el cierre de dos centros rusos y sanciones contra individuos y empresas rusos por intervenir en el proceso electoral y los ataques informáticos contra Estados Unidos.

El jefe de Estado ha anticipado más represalias. "Estas acciones no son la suma total de nuestra respuesta a las agresivas actividades rusas. Seguiremos tomando un amplio rango de acciones en el momento y lugar de nuestra elección", ha dicho.

Ante esto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, responderá a las medidas que su homólogo estadounidense ha ordenado adoptar por la presunta injerencia rusa en los comicios estadounidenses.

La CIA y otras agencias de seguridad estadounidenses han concluido este mes que Rusia intervino en las elecciones del 8 de noviembre para propiciar la victoria del republicano, con posiciones más cercanas al Kremlin. Por su parte, Trump ha tachado de "ridículos" los informes que apuntan a que Rusia podría haber interferido a su favor.

"Me parece ridículo. Creo que es otra excusa. No me lo creo", hizo saber Trump, quien acusó al Partido Demócrata de poner en circulación las estimaciones de la CIA.