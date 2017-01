Bachelet descarta seguir en la política chilena cuando deje el poder

AFP 31/12/2016 - 15:03

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que está "absoluta y totalmente descartado" continuar en la política chilena una vez que deje el poder en marzo de 2018.

"Ya es suficiente", dijo Bachelet en una entrevista con el diario La Tercera. La mandataria es la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta en Chile (2006-2010) y en volver al poder en 2014.

"La verdad es que no me he dedicado a pensar en nada. Obviamente, está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación", agregó la mandataria socialista.

Médico pediatra de profesión, ha vivido en carne propia las dos caras de la moneda en cuanto a popularidad. En marzo de 2010 dejó su primer gobierno con la más alta aceptación conseguida alguna vez por un presidente (83%), y durante su segundo mandato alcanzó el nivel más bajo (15%) desde el retorno de Chile a la democracia, tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Un año después de asumir su segundo mandato, en marzo de 2014, después de ser electa por el 66% de los votos, Bachelet sufrió un duro golpe luego que se conociera el millonario negocio inmobiliario que concretaron su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su nuera Natalia Compagnon.

Ambos son investigados por la justicia por "tráfico de influencia" y "uso de información privilegiada", ya que la venta se concretó ante un anunciado cambio en el uso de suelos de los terrenos. La nuera de la mandataria es investigada, además, por estafa y delitos tributarios.

Frente al tratamiento público de este caso, Bachelet acusó cierto machismo.

"Si un presidente hombre está pasando por una situación difícil, nadie habla de debilidad, de falta de liderazgo", como se hizo en su caso, se quejó Bachelet.

Los chilenos están convocados a elegir en noviembre del próximo año al sucesor o sucesora de Michelle Bachelet, en unos comicios en los que hasta ahora figuran con mayores posibilidades el expresidente derechista Sebastián Piñera y el periodista independiente Alejandro Guillier.

Pa/lp