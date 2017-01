Netanyahu niega toda transgresión, antes de ser interrogado por policía

AFP 2/01/2017 - 16:15

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sospechoso de haber recibido "regalos ilegales" por parte de empresarios, se defendió el lunes de toda acusación de actos reprobables, pocas horas antes de ser interrogado por la policía.

"Lo he dicho y lo repito: no habrá nada porque no hay nada", declaró al inicio de una reunión de su partido, el conservador Likud, en la Knesset (parlamento), según un vídeo en línea en la página de Facebook de Netanyahu.

"Oímos las informaciones (que circulan) por los medios. Vemos (...) la atmósfera y el espíritu festivo en los estudios de televisión y en los pasillos de la oposición", añadió.

"Yo quiero decirles que esperen para las celebraciones. No se precipiten", agregó con ironía.

Según los medios israelíes, la policía debe interrogar al primer ministro el lunes a las 19H00 locales (17H00 GMT).

La prensa afirma que empresarios israelíes y extranjeros habrían ofrecido a Netanyahu regalos por un valor estimado en varias decenas de miles de dólares y hablan de un segundo expediente que podría versar sobre acusaciones más graves de corrupción.

