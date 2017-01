Merkel no acudirá por segundo año consecutivo a la reunión del Foro Económico Mundial en Davos

2/01/2017 - 18:34

La canciller alemana, Angela Merkel, no acudirá por segundo año consecutivo al Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) que se celebra en la localidad suiza de Davos, un evento que, de acuerdo con los expertos, estará dominado por el debate sobre la inminente Presidencia estadounidense de Donald Trump.

BERLÍN, 2 (Reuters/EP)

Merkel, que lleva 11 años al frente del Gobierno alemán, ha acudido a la reunión anual del WEF en numerosas ocasiones. El evento reúne cada año a decenas de líderes políticos, importantes directivos internacionales e incluso a 'celebrities', que viajan hasta un resort de lujo en los Alpes suizos para participar en las reuniones.

No obstante, este lunes su portavoz ha anunciado que la mandataria no atenderá la reunión del WEF por segundo año consecutivo. Este año, la conferencia tendrá lugar desde el 17 y el 20 de enero bajo el lema "Liderazgo responsable y reactivo". La fecha de la toma de posesión de Trump coincide con el último día de la conferencia.

"Es verdad que el viaje a Davos ha sido considerado, pero nunca lo confirmamos, así que no es una cancelación", ha asegurado el portavoz de Merkel. La ausencia de Merkel puede suponer una gran decepción para los organizadores del evento, ya que su reputación como líder internacional supone un gran reclamo para el resto de participantes en la conferencia.

El Gobierno alemán no ha querido decir cuál ha sido el motivo por el que Merkel ha decidido no acudir al WEF. Sin embargo, los expertos creen que la canciller ha optado por no acudir a un resort de lujo para alejarse de la concepción de "élite política".

PRESIDENTE TRUMP

De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno alemán citadas por Reuters, otra de las razones que han impulsado a Merkel a no acudir a la conferencia ha sido el hecho de que en el evento la líder europea se vería obligada a responder preguntas sobre Trump.

Merkel y el magnate neoyorquino tienen ideas políticas completamente opuestas en una gran variedad de asuntos, desde la inmigración y el comercio internacional, hasta Rusia y el cambio climático. Durante su campaña electoral, el presidente electo de Estados Unidos aseguró que las políticas de inmigración de Merkel son una "auténtica locura".

Al igual que Merkel, el presidente francés, François Hollande, que anunció el pasado mes de diciembre que no se presentaría por segunda vez a las elecciones, tampoco acudirá a Davos por la conferencia.

El WEF también esperaba que acudiera al evento Matteo Renzi, pero el ex primer ministro de Italia renunció a su puesto como líder del Gobierno italiano en diciembre tras el triunfo del 'no' en el referéndum constitucional.

Algunos de los mandatarios europeos que sí acudirán a la conferencia serán el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, y el primer ministro irlandés, Enda Kenny. Es muy probable que la primera ministra británica, Theresa May, también acuda. No obstante, la principal atracción de este año será el presidente chino, Xi Jinping, el primer líder del gigante asiático que acude a la conferencia.