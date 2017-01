Griezmann se muestra cansado de los rumores sobre su salida

AFP 3/01/2017 - 12:36

El delantero francés Antoine Griezmann se mostró "feliz" en el Atlético de Madrid, y cansado de los rumores que señalan una posible salida del club en el que milita desde 2014, en una entrevista en el periódico español AS publicada este martes.

"A jugadores como Cristiano, Messi o Bale no se les pregunta por lo que va a suceder el año que viene y por dónde van a estar o dónde van a jugar. Por eso no me gusta que me lo pregunten a mí tampoco", se quejó el internacional galo, tercero en el Balón del Oro-2016, por detrás de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi.

"Estoy feliz y disfrutando en el Atlético, no me pregunten más por mi futuro. Soy muy feliz en el Atlético, estoy orgulloso de jugar para esta afición, con estos compañeros, con este entrenador. Personalmente ha sido mi mejor año como profesional, ojalá pueda seguir así y mejorar. Este año creo que ayudé a ganar partidos importantes como ante el Barcelona o el Bayern en la Champions. O, si hablamos de la Eurocopa, en el partido frente a Alemania", recordó.

El delantero, sin embargo, aún no ha estrenado su palmarés con el conjunto 'colchonero'. "Me falta levantar un título, seguro que llegará. Estoy triste, enfadado por este motivo, pero vine al Atlético para jugar este tipo de partidos. Jugué dos finales y lo di todo", aseguró el jugador de 25 años.

