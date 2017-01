Ni incendio ni Iceberg ..Hay muchos libros como los de Robin Gardiner y Dan Van der Vatque que cuestionan la tesis oficial del Titanic y dicen que fue una autotatentado de los banqueros Morgan. Según ellos había dos barcos similares en la época, los dos más potentes el Olimpic y el Titanic, pero el Olimpic tenía un acero más débil y ciertas fallas y en realidad el Titanic fue cambiado por el Olimpic para que se predujero un accidente provocado. Hubo 55 cancelaciones repentinas, incluidas las del banquero JP. Morgan, instigador del autoantentado y financiador del Titanic, aduciendo que estaba enfermo, sin embargo no lo estaba. Varios autores se apuntan a la teoría de la conspiración del Titanic, como Andrew Morton.Algunas noticias, que podrían ser falsas y necesitan confirmación, sostienen que físicos suizos encontraron tres agujeros en el Titanic hechos con láser. Es cierto que las cámaras que llegaron al Titanic muestran enormes boquetes que parecen agujeros hechos con laser o algún tipo de explosiones, pero no por Icebergs. Uno de los testigos del Titanic, Panny, el cerdo, dijo que escuchó explosiones y que hubo un fuego que causó el hundimiento y no un iceberg.



Y la Reserva Federal, ya sin sus mayores opositores, se montó en 1913, después de las reuniones secretas entre banqueros den la Isla de Jekyll en 1910. Además el capitán era consumado experto y el barco tenía radares para detectar obstáculos, así que la tesis del iceberg es un poco convincente. De hecho, si los icebergs causaran hundimientos, habría muchísimos más de los que hay, además se supone que el barco mejor equipado de la historia, debería estar preparado para los bloques de hielo. Además se sabe que el acero del Titanic sería más resistente que el hielo. Como en el 11Bush o en la Bomba Calzoncillo la versión oficial no hay por donde cogerla.