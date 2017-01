El biatleta francés Martin Fourcade denuncia la "farsa" antidopaje de Rusia

AFP 3/01/2017 - 13:57

El doble campeón olímpico francés, Martin Fourcade, calificó este martes de "farsa" las decisiones tomadas por Rusia y la Federación Internacional de Biatlón (IBU) luego de las revelaciones de 31 casos de dopaje entre los biatletas rusos en el Informe McLaren.

Rusia renunció el 22 de diciembre a organizar la etapa de la Copa del Mundo en Tyumen (9-12 marzo), mientras que la IBU suspendió a dos de los 31 biatletas acusados, y lanzó una investigación para clarificar la situación de los 29 restantes.

"Anular la Copa del Mundo en Tyumen es una farsa en la lucha contra el dopaje", explicó Fourcade a varios periodistas.

Fourcade había aludido a un posible boicot a las pruebas de la Copa del Mundo en caso de indulgencia hacia Rusia.

Este martes no cerró la puerta en ese sentido, pero considerando que toda acción debe ser colectiva.

"Un boicot, yo no lo haría solo, no voy a sacrificarme por todos los demás, no soy Luther King ni Mandela y no tengo aspiraciones de serlo", precisó.

