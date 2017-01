El mal tiempo complica la búsqueda del helicóptero militar desaparecido en Venezuela

3/01/2017 - 22:38

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha indicado este martes que las tareas de búsqueda del helicóptero militar que desapareció el pasado 30 de diciembre con 13 personas a bordo continúan a pesar de que las condiciones meteorológicas son "completamente adversas".

CARACAS, 3 (EUROPA PRESS)

En un contacto telefónico con la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino ha explicado que el mal tiempo ha obligado a suspender la búsqueda aérea, pero que continúan las labores sobre el terreno y por vía fluvial.

"Esta mañana me informó el comandante de la región estratégica de Guayana, que está al frente de la operación de búsqueda, que despegaron pero tuvieron que volver a aterrizar porque las condiciones meteorológicas siguen completamente adversas", ha dicho.

Pero "continuamos con todo el ímpetu, con toda la fuerza, con todos los medios disponibles --fluviales y terrestres-- para que en corto plazo podamos tener noticias de la tripulación", ha subrayado, según informa la prensa venezolana.

Interrogado sobre el suceso, ha aclarado que la nave, un Mi-17 de fabricación rusa, no tenía "fallas técnicas" y que lo pilotaba personal "capacitado". "Ese mismo helicóptero (...) era el que me iba a trasladar hasta allá, pero no pudimos por las condiciones meteorológicas", ha revelado.

El titular de Defensa ha confiado en encontrar "a salvo" a las 13 personas que iban a bordo y a este respecto ha sugerido la posibilidad de que el helicóptero hiciera un aterrizaje de emergencia y la tripulación haya encontrado refugio en alguna comunidad indígena.

El aparato perdió el contacto con las autoridades venezolanas el pasado viernes cuando "iba a hacer los relevos correspondientes en todas las bases de seguridad territorial" a lo largo de la frontera", de acuerdo con Padrino.

Despegó del aeropuerto Cacique Aramare, ubicado en Puerto Ayacucho, en el estado amazonas, y se dirigía a La Esmeralda. A bordo viajaban 13 personas, ocho militares y cinco civiles, y llevaba 1.800 kilos de comida para las tropas fronterizas.