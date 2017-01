Cuatro detenidos en Chicago por torturar a un discapacitado

Nuevo caso de violencia entre jóvenes en Estados Unidos. En esta ocasión el suceso ocurrió tras la tortura por parte de cuatro estudiantes de 18 años sobre un adolescente con discapacidad mental. El vídeo fue difundido en directo a través de la red social Facebook.

La policía considera que este delito podría verse debido al odio ya que es protagonizado por cuatro jóvenes afroamericanos en el que obligan a la víctima a insultar al presidente electo Donald Trump.

El adolescente discriminado, por su parte, fue encontrado desorientado en la calle y fue trasladado de inmediato a un hospital de la ciudad de Chicago. El vídeo ya ha sido eliminado de la red social y los agentes de seguridad han abierto una investigación contra los afroamericanos.

El vídeo dura casi 30 minutos y en él una chica negra aparece riéndose de sus amigos mientras agreden y humillan a la víctima. Tras esto, los jóvenes le dan algunos golpes y le tiran encima la ceniza de los cigarrillos que están fumando. Luego toman un cuchillo y cortan parte de su cuero cabelludo. También le obligan a beber el agua de un inodoro y le piden que insulte a Trump, mientras ellos gritan también insultos contra el político y los blancos.

"Es asqueroso, uno se pregunta qué hace que alguien trate a otra persona así", ha declarado el superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson, en rueda de prensa.

Regarding the disturbing video that surfaced on social media of a battery: Incident is under investigation/suspects are being questioned pic.twitter.com/GGi3qs9rGv