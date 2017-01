Cinco muertos tras un tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale

Eso es, según Trump, porque no todos llevaban armas, si todos llevan armas sólo hubiese habido dos muertos, el primero y el asesino al que cualquiera del público hubiera dejado seco.



También se deduce que el autor no es musulmán ni negro, sólo en estos casos se dice, "El autor de raza negra...." o "el autor de origen tunecino...." Así que ahora no sabemos a quienes hacer responsables con el "Wellcome.....". Espero que no sea de mi pueblo nos vayan a poner un muro