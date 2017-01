Cruce de acusaciones entre el autor de Gomorra y el alcalde de Nápoles

La mafia napolitana se ha convertido en un negocio del que se beneficia Roberto Saviano, denunció el viernes el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, en respuesta al autor del libro "Gomorra", que lo acusó de "inacción" frente la mafia.

"Cuanto más disparamos, más florece tu pequeña empresa", publicó Luigi De Magistris, exmagistrado y fiscal, en la página de Facebook de Roberto Saviano. Así respondía a un texto del escritor en el que criticaba la "inacción" del alcalde de Nápoles, tras un nuevo tiroteo esta semana en el que una niña de diez años resultó levemente herida.

"Si utilizaras tus capacidades mentales, deberías pensar que estás, simplemente, deseando la invencibilidad de la camorra para no perder el papel que te han dado y que te has construido. Y probablemente no acumular tanto dinero", escribió el responsable napolitano.

Roberto Saviano, que vive desde la publicación de su libro "Gomorra" bajo protección policial, le contestó que "la realidad molesta al alcalde de Nápoles. La realidad no le interesa", refiriéndose al tiroteo. "Lo que le interesa es esta idea falsa de ciudad que renace".

Para el alcalde de Nápoles, "el problema no viene de los asesinos sino de Saviano, que habla luego" de ello, agregó Roberto Saviano en su página de Facebook.

Luigi de Magistris (izquierda independiente), que resultó reelegido el pasado junio para dirigir la ciudad, se vanagloria de la renovación, principalmente cultural, de su ciudad, que vuelven a visitar los turistas.

Roberto Saviano, coautor de la exitosa serie televisiva "Gomorra", inspirada en su novela, considera, no obstante, que las cosas apenas han cambiado en Nápoles, al menos en lo que respecta al crimen organizado.

