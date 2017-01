Nicaragua: Ortega llama a acatar decisión de tribunal electoral por la paz

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega instó este viernes a "acatar", por el bien del país, la decisión del tribunal electoral que lo declaró ganador de las elecciones, cuyos resultados no son aceptados por la oposición.

"Reconocer lo que manda el Consejo Supremo Electoral (CSE) es fortalecer la paz y la constitucionalidad porque si no a dónde iríamos a parar", dijo Ortega durante la ceremonia de entrega de credenciales a él y a su esposa Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Ortega destacó la tranquilidad que hubo durante las votaciones, en las que, dijo, prevaleció la voluntad de la población de elegir a sus autoridades "pese a obstáculos que intentaron ponerle al proceso".

Ante los hechos de violencia que se registran en distintos puntos del planeta, "tenemos que seguir cuidando la paz, la estabilidad, la seguridad y eso pasa por las elecciones que son un instrumento para fortalecer la paz , la estabilidad", sostuvo Ortega.

Grupos de oposición, que no fueron autorizados a participar en la contienda electoral, impulsaron una campaña por el "no voto" y ahora aseguran que hubo una abstención masiva por lo que no aceptan los resultados divulgados por el CSE.

Los opositores han advertido que intensificarán la lucha en las calles y de denuncia internacional para rescatar la democracia y el estado de derecho en el país.

Ortega asumirá su tercer mandato sucesivo el próximo martes en un acto en la plaza de la Revolución, con invitados especiales entre los que destaca la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen.

