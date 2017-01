Miles de mexicanos vuelven a protestar en las calles por el alza del precio de la gasolina

8/01/2017 - 9:48

Miles de personas salieron este sábado a las calles de distintas ciudades de México para protestar por la subida en el precio de los combustibles, después de varios días marcados por las manifestaciones y saqueos a tiendas en los que se ha detenido al menos 1.500 a personas.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 (Reuters/EP)

El Gobierno mexicano elevó entre un 14,2 y un 20,1 por ciento el precio de la gasolina a partir del 1 de enero, como parte de una liberalización escalonada del precio de los combustibles. En un movimiento que ha desatado airadas protestas, bloqueos de carreteras y gasolineras, así como saqueos en tiendas en varios estados del país.

Pese a los graves incidentes que han provocado la muerte de un policía, el Ejecutivo se ha mantenido firme y ha asegurado que la medida no será revertido. Mientras, el presidente, Enrique Peña Nieto, ha pedido la comprensión de la población, argumentando que si no se tocara el precio de la gasolina se verían afectados los programas sociales.

"Subiendo la gasolina todo va a aumentar, absolutamente todo. No somos ignorantes, no somos tontos en pensar que el aumento a la gasolina no nos va a afectar. Nos va a afectar en todo y a todos", ha asegurado Teresa Reyes, una manifestante en una de las dos marchas que se han llevado a cabo en la capital, Ciudad de México, en medio de gritos de "Fuera Peña".

"Hemos tenido gobierno corruptos, gobiernos mentirosos (...) y ahora creo que ya llegó un punto en que el pueblo ya tiene que hacer algo por el pueblo", ha señalado Jorge Alcántara, un desempleado de 60 años.

"Yo ya voy de salida, pero quiero hacer algo para que mis hijos y mis nietos tengan un mejor país del que yo tuve. Ya estoy harto de todas estas rapiñas de los gobiernos", ha enfatizado el manifestante.

Cinco policías resultaron heridos este sábado después de que un conductor embistiera con su camioneta a los agentes, que habían formado una barrera durante el desalojo de manifestantes que mantenían un plantón en una terminal de almacenamiento de la petrolera estatal Pemex en Rosarito, Baja California, que amenazaba con dejar sin combustibles a la zona.