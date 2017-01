R.Unido.- May asegura que presentará una estrategia para el 'Brexit' en "cuestión de semanas"

8/01/2017 - 13:03

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este domingo que presentará "en cuestión de semanas" la estrategia del Gobierno británico para el 'Brexit', la salida de Reino Unido de la UE.

LONDRES, 8 (EUROPA PRESS)

En ese sentido, ha asegurado en una entrevista con Sky News que el plan busca lograr el objetivo votado en referéndum manteniendo en todo caso la "salud mental" y evitando que se convierta en un "lío", como denuncia la oposición.

May ha vinculado directamente el 'Brexit' con el incremento de la inmigración y ha citado "estudios que demuestran que hay gente que no puede conseguir un empleo, o a la que pagan menos como consecuencia de la inmigración".

En cuanto al debate sobre la pertenencia al mercado único, May no ha querido poner por delante del mismo el control de la inmigración y ha asegurado que el objetivo es "el mejor acuerdo posible para acceder al mercado único".

CRISIS EN EL SISTEMA SANITARIO

May ha desmentido categóricamente la afirmación de la Cruz Roja, que denuncia una "crisis en el Sistema Nacional de Salud" y ha valorado en cambio el trabajo de los profesionales de la sanidad pública y ha destacado el incremento de la inversión.

Sí ha reconocido que hay "problemas con la población más mayor". "Por eso el Sistema Nacional de Salud ha desarrollado un plan y lo está poniendo en práctica", ha argumentado.

Este mismo domingo, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha anunciado públicamente una petición para que May comparezca el lunes ante la Cámara de los Comunes para explicar la situación del Sistema Nacional de Salud.

RELACIÓN CON TRUMP

La primera ministra también ha sido interrogada sobre las perspectivas ante el acceso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y la entrevistadora le ha recordado las frases soeces que le ha dedicado a las mujeres, como cuando habló de "coger a las mujeres del coño".

May ha calificado de "inaceptables" esas palabras y ha recordado que el propio Trump ha hecho lo mismo y ha pedido perdón. En cuanto a la relación entre Reino Unido y Estados Unidos, May ha asegurado que "no se trata solo de líderes (...), va más allá de los individuos". "Los dos países pueden beneficiarse de estas relaciones", ha asegurado.

En cualquier caso, May ha destacado que desde que ganó las elecciones presidenciales, ha mantenido "dos conversaciones positivas" con Trump.