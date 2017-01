R.Unido/EEUU.- Boris Johnson viaja por sorpresa a EEUU para reunirse con el equipo de Trump

8/01/2017 - 21:20

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, ha viajado este domingo a Estados Unidos para reunirse con el equipo del presidente electo, Donald Trump, y con congresistas con los que abordará el futuro de las relaciones entre los dos países.

LONDRES, 8 (Reuters/EP)

La visita de Johnson, que no había sido anunciada a los medios, forma parte de la estrategia de la primera ministra británica, Theresa May, para mejorar las relaciones con el equipo de Trump después de que éste dijera que Niguel Farage, antiguo líder del Partido para la Independencia de Reino Unido (UKIP), sería un buen embajador británico en Washington. Los dos principales asesores de May ya viajaron a Washington en secreto el mes pasado.

"Tras la exitosa reunión del mes pasado entre los jefes de gabinete de la primera ministra y el equipo del presidente electo, Donald Trump, el ministro de Exteriores Johnson está realizando una corta visita a Estados Unidos para reunirse con asesores cercanos del presidente electo y líderes del Congreso", ha explicado un portavoz del Ministerio de Exteriores británico.

"Las conversaciones se centrarán en las relaciones Reino Unido-Estados unidos y en otras cuestiones de política exterior", ha añadido.

Este mismo domingo, May ha concedido una entrevista a Sky News en la que expresaba su confianza en que Reino Unido y Estados Unidos mantendrán una estrecha relación y ha asegurado que la "relación especial" está por encima de quién sea el máximo dirigente político en cada país.