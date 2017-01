Comienzan Globos de Oro con parodia a la favorita "La La Land"

La gala de la 74 edición de los Globos de Oro arrancó este domingo, el primero de la esperada temporada de premios de Hollywood, con una parodia de la primera escena de "La La Land", la gran favorita.

La transmisión arrancó a las 17h00 (01h00 GMT) con el anfitrión Jimmy Fallon preso en el "tráfico" de la alfombra roja, poco antes de entrar al salón del lujoso Bervely Hilton donde se celebra la gala.

Y comenzó a cantar, en el ritmo del tema que abre el aclamado musical, que tiene siete nominaciones a los Globos de Oro.

Nicole Kidman y Tina Fey le acompañaron... Pero con quien bailó en el cielo estrellado de Los Ángeles fue Justin Timberlake.

Y sobre el piano, lo escuchaba románticamente Ryan Reynolds que le compartió una mentita para el aliento.

"Bienvenidos a los Globos de Oro, se cayó el telepronter, ¿qué hacemos?", arrancó Fallon riendo al salir al escenario.

"Este es uno de los pocos lugares donde Estados Unidos respeta el voto popular", lanzó poco después, en un momento en que el país se prepara para la juramentación de Donald Trump.

"La La Land", la oda a la era dorada de los musicales de Estados Unidos, está al frente de la carrera con siete nominaciones. Le siguen los dramas familiares "Moonlight" y "Manchester by the Sea", con seis y cinco nominaciones, respectivamente, incluidas las categorías de mejor película, actuación y dirección.

Entre los latinoamericanos, el mexicano Gael García Bernal busca su segunda estatuilla por su rol en "Mozart in the jungle", y el director chileno Pablo Larraín el premio a mejor película en lengua no inglesa con "Neruda".

Los Globos de Oro son entregados por la exclusiva Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

