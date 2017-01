Presidente Al Asad quiere "liberar cada centímetro cuadrado de territoire" de Siria

9/01/2017

El presidente sirio Bashar Al Asad dijo que está decidido a liberar "cada centímetro cuadrado del territorio" de Siria de los "terroristas", como califica a todos los grupos rebeldes, en declaraciones a medios de prensa franceses.

"Tenemos la legitimidad para liberar cualquier zona controlada por los terroristas, cualquiera sea el nombre que utilizan", dijo el presidente a las radios RTL y France Info y al canal de noticias LCP.

"Que se llamen Estado Islámico (EI), Al Nusra (rama siria de Al Qaida), que se digan moderados o Cascos Blancos (servicios de socorro en las zonas rebeldes), no interesan los nombres", dijo Al Asad.

"Nuestra misión constitucional es liberar cada centímetro cuadrado del territorio sirio, eso ni siquiera se discute", agregó el presidente sirio, que rechazó las acusaciones de violación de los derechos humanos, de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

"Si hubiéramos hecho tales cosas no tendríamos apoyo, no sería presidente, el gobierno ya no existiría", dijo Al Asad al referirse, entre otras, a las acusaciones de torturas de presos y bombardeos de civiles y hospitales.

"Pudimos resistir durante toda la guerra porque tenemos apoyo popular. Y no se puede tener apoyo popular si se mata a los propios ciudadanos. Por lo tanto esa historia no se sostiene", dijo Al Asad.

La represión sangrienta de manifestaciones de protesta en marzo de 2011 dio lugar rápidamente a una guerra civil en Siria, que se convirtió en conflicto internacional.

Más de 310.000 personas murieron en casi seis años de guerra.

