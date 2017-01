El brasileño Jemerson, el "Blackenbauer" del Mónaco, vuelve a Sochaux

AFP 9/01/2017 - 18:02

"Nunca pasé tanto frío como en aquel partido en el que fuimos eliminados": Jemerson, defensa central brasileño apodado "Blackenbauer" recuerda bien su primer partido con el Mónaco, en febrero de 2016 en Copa de Francia ante el Sochaux, al que se mide de nuevo el martes, en esta ocasión en Copa de la Liga.

"No es un bonito recuerdo, fuimos eliminados (2-1 en octavos de final de la Copa de Francia)", recuerda el brasileño. "Esta temporada hemos jugado en Alemania, en Rusia, pero nunca pasé tanto frío como en aquel partido. Este martes será parecido (por el clima). Espero un resultado diferente".

Pero desde aquel primer partido de infausto recuerdo con el Mónaco, las cosas han cambiado mucho. El brasileño de 24 años se ha impuesto poco a poco en el seno de la zaga monegasca, y en Sochaux disputará su partido 28 de la temporada.

"Se ha acostumbrado a jugar mucho", explica su técnico, Leonardo Jardim. "Vivió su período de adaptación de enero a mayo de 2016, y desde el inicio de esta temporada es titular, capaz de encadenar partidos seguidos".

Ante el conjunto de la segunda división gala podría formar junto al polaco Kamil Glik, "con un perfil muy diferente, pero los dos se compenetran bien", subraya Jardim. Jemerson sonríe: "Glik es muy buen compañero. Hablamos mucho, nos entendemos bien. ¡Pero no vamos a casarnos!".

Jardim compara a Jemerson, al que los aficionados del Atlético Mineiro en Brasil apodaban 'Blackenbauer' (unión de Black y Beckenbauer), con el portugués Ricardo Carvalho, quien dejó el equipo monegasco la pasada temporada, tras conquistar la Eurocopa, y ahora juega en el Shanghai SIPG chino.

- La Seleçao, un objetivo -

"Por su juego es similar", explica Jardim. "Es rápido. (...) es capaz de construir jugadas. Tiene un gran perfil para jugar al lado de un jugador físico", añade el técnico portugués.

Aunque, según su entrenador, Jemerson "debe progresar en la toma de decisiones". Pero le augura un buen futuro porque "cada año nos damos cuenta de que cada vez es más difícil encontrar un buen defensa central".

Pero el brasileño no descarta nuevos horizontes. "Siempre me fijé en los grandes campeonatos: España, Inglaterra o Alemania y en los grandes clubes de esos países. Eso es lo que tengo en mente. Pero antes hay que ganar un título con el Mónaco".

"En el club, todo el mundo trabaja para eso", explica. "Estamos vivos en las cuatro competiciones (Liga, Copa, Copa de la Liga, Liga de Campeones). Al menos hay que ganar un título".

Mientras tanto, su rendimiento no pasa desapercibido en Brasil, y él lo sabe. "Los partidos del Mónaco son retransmitidos a menudo por televisión", indica. "Y yo me comunico con aficionados del Atlético Mineiro que me siguen en las redes sociales".

"También espero que Tite (seleccionador de Brasil) me mire", explica. "La selección es un objetivo para mí. Pero para eso hay que ganar títulos con el Mónaco". La Copa de la Liga es el que presenta el camino más corto. Pero eso pasa por el frío Sochaux.

cb-gb/pgr/iga/psr