El ruso Maxim Dyldin recibe suspensión de cuatro años y anuncia su retirada

AFP 9/01/2017 - 19:24

Maxim Dyldin, campeón de Europa en 2010 con el relevo 4x400 m ruso, fue suspendido por cuatro años por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), por no haberse sometido, intencionadamente o no, a varios tests antidopaje, anunció la federación rusa de Atletismo este lunes.

Dyldin, que contará con 33 años al término de su sanción, anunció que no volverá a la competición.

"Hoy es momento de anunciar mi retirada del deporte profesional por razones que no están bajo mi control", escribió en su página de Facebook.

La Federación precisó en su página de internet que la fecha de la suspensión entró en vigor el viernes pasado.

El atleta de 29 años fue campeón de Europa en 2010 en Barcelona, plata en relevos el Europeo-2014 en Zúrich y bronce en los Mundiales de Moscú-2013.

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado. Los políticos han invadido el mundo del deporte y yo no soy político", añadió.

El atletismo ruso se halla en el centro de un vasto escándalo de dopaje y corrupción, destapado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que provocó la suspensión del país por la IAAF en noviembre de 2015, antes de que los atletas rusos fueses excluidos de los Juegos de Rio.

