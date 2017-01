El Supremo de Venezuela deja al Parlamento sin facultad para destituir a Maduro

Insta a la Asamblea Nacional a resolver los problemas por el diálogo

"En Venezuela no hay justicia", ha dicho el presidente de la cámara

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aseguró este lunes que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, no tiene facultad para destituir al jefe de Estado, Nicolás Maduro, el mismo día que la cámara discutirá el supuesto abandono del cargo del presidente del país.

En un comunicado, el TSJ invocó una sentencia publicada el pasado 15 de noviembre en la que ordenó a los diputados "abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de 'responsabilidad política' contra el Presidente de la República".

En esa sentencia y "con el firme propósito de mantener la paz, el orden constitucional y la estabilidad democrática de la nación", el Supremo exigió también al Legislativo no dictar "cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales", como "instigaciones" contra autoridades y poderes públicos.

En la nota, el TSJ insta al diálogo "para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes y fines constitucionales, en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo".

Tras conocerse la nota del Supremo, el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió no prestar atención a las decisiones emanadas del poder judicial. "En Venezuela no hay justicia (...) No contemos con el TSJ, todos los derechos que les hemos dado a los venezolanos, todo lo ha destruido", declaró Borges al canal institucional Capitolio TV.

Dijo que la mayoría opositora continuará con su intención de discutir el abandono del cargo de Maduro, pese a que la cámara se encuentra en situación de desacato.

El Supremo declaró en septiembre la nulidad de todos los actos legislativos, debido a que la Cámara no había ejecutado una sentencia anterior que ordenaba la suspensión cautelar de cuatro diputados por supuestas irregularidades en su elección.