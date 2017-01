Jared Kushner e Ivanka Trump renunciarán a sus cargos tras conocerse que Kushner será asesor presidencial

El yerno y la hija del presidente electo dejarán de ser directivos en empresas privadas

Jared Kushner e Ivanka Trump. Imagen: Reuters

El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y su esposa, Ivanka Trump, renunciarán a sus puestos directivos en empresas para no incurrir en incompatibilidades tras conocerse que Kushner será el asesor de Trump en la Casa Blanca para acuerdos comerciales y Oriente Medio.

Kushner asumirá este cargo, que no necesita el beneplácito del Congreso, tras un estudio jurídico que avalaría que no incurrirá en ninguno de los preceptos incluidos en las leyes sobre incompatibilidades estadounidenses, que afectan a todos los cargos públicos pero que dejan más margen de maniobra en lo que respecta a la Casa Blanca, ha informado el equipo de transición de Trump en una rueda de prensa telefónica en la que también ha participado un abogado de Kushner.

Tanto Kushner como Ivanka Trump han desempeñado labores de asesoría para Donald Trump durante la campaña y tras las elecciones, pero ésta no asumirá ningún cargo formal en la Casa Blanca, sino que se centrará en la atención a sus hijos.

Así, Kushner y Trump tendrán que vender gran parte de sus acciones en empresas para evitar que su nueva labor en estrecha colaboración con el jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, y su jefe de estrategia, Steve Bannon, incurran en posibles incompatibilidades.

"No estoy diciendo que no haya argumentos en la otra parte y respeto a la gente que ha planteado esos argumentos. Simplemente creo que nosotros tenemos mejores argumentos", ha señalado el abogado de Kushner, Jamie Gorelick, quien trabajó como vicefiscal general para el presidente demócrata Bill Clinton.

Los cargos de Kushner

En concreto, Kushner dimitirá de sus cargos como director de las Kushner Companies y como editor de The New York Observer y renunciará a cualquier participación en el Oberserver, en Thrive Capital, 666 Fifth Avenue y en todas las inversiones en el extranjero.

Además, renunciará a pronunciarse en cuestiones que podrían afectar directamente a sus intereses económicos restantes tales como propiedades en la zona de Nueva York, la participación de Ivanka Trump en el nuevo hotel Trump de Washington y en las empresas de moda y complementos de la Ivanka Trump Brand.

Ivanka Trump, por su parte, no participará en la gestión ni en las operaciones de la Trump Organization, en la marca Ivanka Trump, ni en el negocio de la moda y renunciará a sus participaciones y acciones. Además dimitirá de todos sus cargos directivos en la Trump Organization.