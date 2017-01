La Inteligencia de Rusia podría tener información comprometedora sobre Trump, según un informe clasificado

11/01/2017 - 2:47

El documento con información clasificada que la semana pasada se entregó al presidente saliente, Barack Obama, y a su próximo sucesor, Donald Trump, incluye una sección en la que se explican una serie de afirmaciones que aseguran que los servicios rusos de Inteligencia tienen material e información que compromete al magnate neoyorquino, tanto a nivel personal como económico.

WASHINGTON, 10 (EUROPA PRESS)

Varias fuentes han confirmado en primer lugar a la cadena estadounidense CNN y posteriormente a otros medios, como el diario 'The New York Times', que si bien todavía no se han corroborado estas afirmaciones, se cree que las fuentes incluidas en el informe son lo suficiente creíbles como para incluir sus declaraciones en el informe.

Un alto cargo que ha tenido acceso al citado documento ha señalado que las acusaciones se han presentado, al menos en parte, para subrayar que Rusia posee información comprometedora de ambos candidatos pero que sólo publicó material que podría dañar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

El pasado viernes los servicios de Inteligencia concluyeron que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ordenó" una campaña que incluyó ciberataques contra instituciones estadounidenses con el objetivo de "ayudar" al magnate republicano a imponerse en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre.

Tal y como recoge 'The New York Times', el FBI no ha confirmado todavía la veracidad de estas afirmaciones, si bien Washington parece haber evaluado las fuentes incluidas en el documento, tras lo cual las ha considerado creíbles.

Las citadas afirmaciones se han incluido en un adjunto de dos páginas al informe y abordan los contactos entre miembros del círculo próximo a Trump y representantes de Moscú. Asimismo, sugieren que Moscú dispone de cierta información dañina que podría servir para coaccionar al próximo inquilino de la Casa Blanca.

Este adjunto fue incluido en el informe, cuya mayor parte está clasificado salvo alguna información desclasficiada que se conoció el viernes pasado, acerca de la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses.