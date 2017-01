Trump denuncia "caza de brujas" ante memorandos comprometedores

AFP 11/01/2017 - 2:58

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este martes una "cacería de brujas" los reportes de prensa sobre memorandos de la inteligencia rusa que revelarían comportamientos suyos altamente comprometedores durante un viaje a Moscú.

"Noticias falsas - ¡una cacería de brujas total!", reaccionó el mandatario electo en Twitter.

De acuerdo con la cadena CNN y los diarios The New York Times y The Washington Post, los jefes de inteligencia estadounidense presentaron a Trump, durante una reunión la semana pasada, un memorando según el cual Rusia tenía en su poder información comprometedora para el presidente electo.

Esa información fue presentada a Trump en un resumen de dos páginas, pero según la prensa esa información consta de un conjunto de explosivos reportes que suman 35 páginas.

En esos informes de inteligencia se detallan contactos que personas allegadas a Trump habrían realizado con funcionarios rusos y hasta grabaciones en video de fiestas con prostitutas de las que el ahora presidente electo habría participado en Rusia en 2013.

Esos informes están fechados de junio a diciembre de 2016 y habrían sido elaborados por un ex agente del contraespionaje británico considerado creíble por los jefes de la inteligencia estadounidense.

Esos videos podrían ser utilizados como elemento de chantaje contra Trump, apuntan los informes.

La autenticidad de las 35 páginas de documentos aún no ha sido confirmada por ninguna fuente, pero detallan contactos que habrían realizado enviados de Trump en la República Checa y Rusia.

ahg/yow