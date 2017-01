EEUU/Rusia.- Trump tilda de "caza de brujas" la "falsa" noticia sobre material comprometedor en manos de Rusia

11/01/2017 - 4:01

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "caza de brujas" la información publicada este martes por varios medios estadounidenses que apunta a que la Inteligencia de Rusia podría tener en su poder material e información comprometedora del magnate neoyorquino, tanto a nivel personal como económico.

WASHINGTON, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "caza de brujas" la información publicada este martes por varios medios estadounidenses que apunta a que la Inteligencia de Rusia podría tener en su poder material e información comprometedora del magnate neoyorquino, tanto a nivel personal como económico.

"Noticias falsas, una completa caza de brujas política", ha escrito el republicano a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

El documento con información clasificada que la semana pasada se entregó al presidente saliente, Barack Obama, y a su próximo sucesor incluye una sección en la que se explican estas afirmaciones acerca de información comprometedora del republicano.

Varias fuentes han confirmado en primer lugar a la cadena estadounidense CNN y posteriormente a otros medios, como el diario 'The New York Times', que si bien todavía no se han corroborado estas afirmaciones, se cree que las fuentes incluidas en el informe son lo suficiente creíbles como para incluir sus declaraciones en el informe.

Entre algunas de las informaciones publicadas se indica que el abogado especial de Trump, Michael Cohen, se habría reunido con representantes rusos en la capital checa, Praga, el pasado mes de agosto. Como respuesta, Cohen ha publicado en su cuenta de Twitter que se trata de una mentira ya que nunca ha estado en esta ciudad, acompañando sus palabras con una imagen de su pasaporte.

A este comentario, que el propio Trump ha 'retuiteado' desde su cuenta personal, le ha seguido otro utilizando la etiqueta #FakeNews ('noticias falsas') en el que enlaza una noticia del portal LifeZette titulada 'Noticias falsas: BuzzFeed publica afirmaciones sobre Trump y Rusia no verificables'.

Por su parte, el próximo secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha defendido esta postura, tildando de "patética" la publicación de esta información, a pesar de que "BuzzFeed reconoce que hay importantes razones para dudar de estas afirmaciones".

Un alto cargo que ha tenido acceso al citado documento ha señalado que las acusaciones se han presentado, al menos en parte, para subrayar que Rusia posee información comprometedora de ambos candidatos pero que sólo publicó material que podría dañar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

El pasado viernes los servicios de Inteligencia concluyeron que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ordenó" una campaña que incluyó ciberataques contra instituciones estadounidenses con el objetivo de "ayudar" al magnate republicano a imponerse en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre.

Tal y como recoge 'The New York Times', el FBI no ha confirmado todavía la veracidad de estas afirmaciones, si bien Washington parece haber evaluado las fuentes incluidas en el documento, tras lo cual las ha considerado creíbles.

Las citadas afirmaciones se han incluido en un adjunto de dos páginas al informe y abordan los contactos entre miembros del círculo próximo a Trump y representantes de Moscú. Asimismo, sugieren que Moscú dispone de cierta información dañina que podría servir para coaccionar al próximo inquilino de la Casa Blanca.

Este adjunto fue incluido en el informe, cuya mayor parte está clasificado salvo alguna información desclasficiada que se conoció el viernes pasado, acerca de la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses.