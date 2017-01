Obama se despide de la Casa Blanca con lágrimas y advierte que la democracia "corre peligro"

Este presidente fue una broma, estaba alli pero como si no estuviera.



NO HA HECHO NADA!!! para su pais, solo se lleno sus bolsillos y pa casita a jubilarse a lo grande!



Trump, sin aun empezar, ya esta poniendo en sus sitios, las grandes empresas y wall street, para que no hagan mas chanchullos, hay que tratarlos como niños pequeños, y es lo que trump esta haciendo, de PAPI del estado, por fin le importa a alguien lo suficiente para mover ficha ante el colectivo del 1% infantil.



Le deseo todo lo mejor para hacer bien a su pais.