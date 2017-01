El espionaje de EEUU cree que Rusia podría tener un informe sobre un escándalo sexual de Trump

A mí también me parece excesivamente disparatado para ser cierto, es más, estoy por pensar que el propio ambiente de Trump ha podido provocar el rumor para que la realidad de la intervención rusa en su favor quede disipada en el lodo de esta estupidez.



No obstante, yo apuesto porque veremos un impeachment, no por esto, pero lo veremos.



Ya lo veréis.