Para brasileño Oscar, ir al fútbol chino no es "un paso atrás"

El centrocampista brasileño Oscar insistió este miércoles que dejar la Premier League para ir a jugar a China no es un paso atrás en su carrera y admitió que la mareante oferta económica que recibió fue decisiva para ir a Asia.

En sus primeras declaraciones desde que dejó el Chelsea para fichar por el Shanghai SIPG a cambio de 60 millones de euros (63 millones de dólares), Oscar añadió que la ambiciosa Chinese Super League puede competir con los grandes campeonatos del mundo.

"No creo que sea un paso atrás", declaró Oscar, que se encuentra en Catar preparando la temporada con su nuevo equipo.

"Creo que China está haciendo un gran proyecto para mí y para todos los jugadores buenos que vengan a la liga. Estoy convencido de que en el futuro la liga china será una de las mejores en el mundo", declaró el jugador, de 25 años.

El fichaje del internacional brasileño por el Shanghai SIPG ha sido una de las mayores operaciones de las muchas que han realizado los clubes chinos en las últimas semanas.

La liga china se ha garantizado el concurso de jugadores como el argentino Carlos Tevez (que ha dejado Boca Juniors para jugar en China con un contrato de dos años y 80 millones de dólares), el belga Axel Witsel o el portugués Ricardo Carvalho.

En el caso de Oscar, cobrará 24 millones de euros por temporada, lo que le ha valido muchas críticas de quienes consideran que ha ido al fútbol chino sólo por cuestiones económicas.

El jugador admitió que la oferta económica que recibió fue decisiva para tomar una decisión. "Eso le pasa a todos los jugadores, si no fuese por el dinero no me habría marchado de Brasil", aseguró.

"Cuando vas a Europa lo hacer por dinero y también por los buenos clubes y el proyecto del Shanghai es uno de los mejores de la liga", añadió.

"Por supuesto que era algo bueno para mí, mi familia y para todos los implicados en el traspaso".

Oscar precisó que al conocer la oferta china "la aceptamos inmediatamente (...) porque era un buen acuerdo para todos".

El jugador no considera que su marcha a China vaya a perjudicarle en su presencia con la selección brasileña, con la que ha disputado 47 encuentros, argumentando que Paulinho juega en China y lo sigue haciendo para la Seleçao.

"No creo que sea un problema, si juego bien para mi equipo estaré seguro con la selección", aseguró.

