Bruce Springsteen tendrá un archivo cerca de su población natal

AFP 11/01/2017 - 19:25

La Universidad Monmouth de Nueva Jersey (noreste de Estados Unidos) creará un archivo sobre la estrella de rock Bruce Springsteen, cerca del pueblo de clase trabajadora donde nació, informó la Universidad el martes.

El archivo contará con trabajos escritos, fotografías y otros artículos para futuras investigaciones sobre el artista, señaló la institución.

Dicho archivo formará parte del "Bruce Springsteen Archives and Center for American Music" (Archivo de Bruce Springsteen y Centro de Música Estadounidense), que preservará el legado de la estrella de "Born in the USA", así como estudios preliminares sobre iconos anteriores de la música estadounidense como Frank Sinatra y Woody Guthrie, indicó la Universidad.

La institución se encuentra a 25 kilómetros del pueblo natal del rockero, Freehold, que inspiró su celebre canción "Born to Run," y aun más cerca de Asbury Park, la ciudad costera donde lanzó su carrera.

El presidente de la Universidad de Monmouth, Paul Brown, estimó en un comunicado que la localización del archivo "captura de forma brillante la esencia de la música de Springsteen" y que la Universidad contaba con un programa musical importante que incluía un acuerdo con el Museo Grammy de Los Ángeles.

El archivo será una expansión formal de la Colección Especial Bruce Springsteen, que se inauguró en 2011 en la universidad para guardar todos los recortes de periódicos y revistas sobre The Boss.

Springsteen, de 67 años, está cada vez más centrado en su legado, y el año pasado lanzó una autobiografía revisada titulada "Born to Run," en la que relata su educación humilde, el ascenso a la fama y confiesa su lucha contra la depresión.

Bob Dylan, una de las mayores influencias de Springsteen, llegó el año pasado a un acuerdo para la creación de su archivo con la Universidad de Tulsa, en Oklahoma (centro), que ya tiene uno dedicado a su nativo, el cantante Woody Guthrie.

