Juez español reabre el accidente de autocar que mató a 13 universitarias extranjeras

AFP 11/01/2017 - 22:41

Un juez español decidió reabrir la investigación penal contra el conductor del autocar accidentado en marzo de 2016 en el noreste de España en el que murieron 13 estudiantes extranjeras, en su mayoría italianas, informó un comunicado judicial.

La causa se había archivado provisionalmente en noviembre pero ahora se reabre tras estimarse el recurso de una de las víctimas, que reclamaba que se tomase declaración al conductor, único acusado por el siniestro, señala este comunicado del tribunal de justicia regional de Cataluña, donde ocurrió el accidente.

La decisión no es definitiva por lo que las partes implicadas podrán presentar recurso. Hasta que éstos no se resuelvan, no se fijará la fecha de declaración del conductor, añadió.

El hombre, de 62 años, investigado por un presunto homicidio imprudente, quedó gravemente herido en el accidente y dado su estado crítico no pudo declarar en el juzgado cuando fue requerido.

En noviembre, sin haberle tomado declaración, la magistrada entonces encargada del caso decidió archivar el caso por falta de "indicios de la comisión de los delitos" que se le imputaban.

Según ella, no hubo fallo mecánico, la conducción era estable y a la velocidad adecuada y el chófer respetó los descansos, no se distrajo y dio negativo en alcohol y drogas.

El accidente se produjo en la madrugada del pasado 20 de marzo cuando el autocar llevaba a Barcelona (noreste) a más de 60 estudiantes de intercambio que venían de celebrar las tradicionales Fallas en Valencia (este).

A 180 km de Barcelona, el conductor perdió el control del vehículo, que cruzó la mediana de la autopista y quedó volcado en el carril contrario.

Murieron 13 estudiantes extranjeras de entre 19 y 25 años: siete italianas, dos alemanas, una rumana, una austríaca, una francesa y una uzbeka.

