Internet se burla de un ministro de Polonia por asegurar que había negociado con un país que no existe

Las redes sociales se han burlado de Witold Waszczykowski, ministro de Exteriores de Polonia, después de haber afirmado que se ha reunido con representantes de 20 países, entre los que se encuentra San Escobar (un país que no existe, para los que no se habían dado cuenta), en la sede de Naciones Unidas en nueva York.

Waszczykowski ha pasado en Nueva York los últimos días con la intención de buscar apoyos para que Polonia obtenga un puesto en el consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2018-19. A su regreso al país, el ministro de Exteriores polaco explicó a la prensa local que con ese objetivo mantuvo este martes reuniones con representantes de 20 países, entre ellos algunos delegados de naciones del Caribe, "como por ejemplo Belice o San Escobar".

El ministro reconoció su error y lo asoció al cansancio por la apretada agenda, a la vez que aseguró que en sus declaraciones tenía en la mente las islas caribeñas de Saint Kitts y Nevis, cuyo nombre en español es San Cristóbal y Nieves.

El lapsus ha provocado las mofas de los internautas con el hashtag '#SanEscobar', e incluso se ha creado en Twitter un perfil oficioso de la República Popular Democrática de San Escobar con bandera propia incluida.

@rpdsanescobar here you go pic.twitter.com/s8s8UXkLqG