¿Quién hizo el informe sobre el escándalo sexual de Trump y quién lo filtró?

Se sospecha que Christopher Steele, ex del MI6, habría realizado el informe

El director de Inteligencia Nacional de EEUU niega que ellos lo filtraran

El autor del informe que señala que agentes rusos tendrían información comprometedora sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser Christopher Steele, un exagente del servicio de Inteligencia exterior británico MI6, según ha informado The Daily Telegraph. Aún se desconoce quién lo filtró a la prensa, pero el director de Inteligencia Nacional de EEUU niega que fueran ellos (principales sospechosos después de las acusaciones de Trump).

El trabajo de Steele habría sido financiado primero, según el mismo diario, por los republicanos contrarios a Trump y después por los demócratas durante la campaña para las elecciones estadounidenses de 2016. E incluso habría sido contratado por una compañía de Washington para recabar información sobre los vínculos del presidente electo con Moscú. Steele se habría visto obligado a dejar su casa en Surrey y ocultarse en un lugar desconocido por miedo a represalias por parte de los servicios secretos rusos.

Exfuncionarios de los servicios británicos de Inteligencia han dicho que Steele pasó varios años trabajando para el MI6 en Rusia y París. También lo hizo para el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. Después de dejar el MI6, Steele habría fundado Orbis Business Intelligence Ltd con su socio, Christopher Burrows, en 2009. En su página web, esa empresa afirma disponer de recursos de investigación sofisticados para empresas.

Steele también habría suministrado a la Oficina Federal de Investigación (FBI) información sobre la corrupción en la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional. Su trabajo sobre la corrupción en el fútbol internacional fue le que le habría brindado crédito a sus informes sobre los vínculos de Trump con Rusia, según contaron este miércoles funcionarios estadounidenses. En este sentido, Reuters tuvo acceso a varios correos electrónicos que indican que, en el verano de 2010, miembros de un equipo del FBI en Nueva York asignado para investigar el 'Crimen Organizado en Eurasia' se reunieron con Steele en Londres para discutir las acusaciones de posible corrupción en la FIFA, con sede en Suiza, que también organiza el Mundial de fútbol.

Personas familiarizadas con las actividades de Steele han dicho que su compañía británica, Orbis Business Intelligence, fue contratada por la Football Association, el órgano de gobierno del fútbol de Reino Unido, para investigar a la FIFA. En ese momento, la Football Association tenía la esperanza de ser el anfitrión de las Copas del Mundo en 2018 o 2022. En medio de una serie de acusaciones de corrupción, el Mundial 2018 fue otorgado a Moscú y Qatar fue elegida como sede del Mundial 2022.

El grupo del FBI cuyos miembros se reunieron con Steele abrió posteriormente una investigación sobre la presunta corrupción del fútbol que llevó a decenas de acusaciones en Estados Unidos. Funcionarios de la FIFA, incluyendo su presidente, Joseph Blatter, se vieron obligados a renunciar.

¿Quién filtró el informe?

Por otra parte, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, ha hablado por teléfono con Donald Trump para asegurarle que el informe no fue filtrado por la Inteligencia estadounidense, cosa que Trump tenía bastante clara, según se dedujo de su rueda de prensa.

En un comunicado, Clapper ha contado que habló por teléfono con el mandatario electo para transmitirle su "profunda consternación por las filtraciones" que han aparecido en la prensa y ha asegurado que los dos coincidieron en que dichas informaciones son "extremadamente corrosivas y perjudiciales" para la seguridad nacional de Estados Unidos. "También hemos discutido sobre el documento de una compañía de seguridad privada, que ha circulado ampliamente en los últimos meses entre los medios, los miembros y el personal del Congreso incluso antes de que la Comunidad de Inteligencia tuviera constancia", ha explicado.

Clapper ha asegurado que ha "subrayado" ante Trump que "este documento no es un producto de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos" y que no cree que "las filtraciones procedieran de la Comunidad de Inteligencia". "La Comunidad de Inteligencia no ha hecho ninguna valoración en el sentido de que este documento sea fiable y no confiamos en ello en ningún modo para nuestras conclusiones", ha señalado.

Clapper ha respondido así horas después de que Trump asegurara en su primera rueda de prensa como presidente electo que "quizás" la información sobre el supuesto chantaje de Rusia con información comprometedora ha procedido de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.