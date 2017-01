Esperando a Elvis Presley en la estación de Sídney

AFP 12/01/2017 - 10:50

Las lentejuelas y las pelucas negro azabache superaban en número a los trajes de ejecutivo este jueves por la mañana en la estación central de Sídney, donde cientos de fans de Elvis Presley esperaban el tren que les llevaría a un festival dedicado a "El Rey".

Unas 20.000 personas participaron en 2016 en el Parkes Elvis Festival, una cita anual en honor del cantante fallecido hace 40 años.

En los cinco días de esta edición están previstos más de 120 conciertos, exposiciones y otras actividades en la pequeña ciudad de Parkes, a unos 350 kilómetros al oeste de Sídney. Incluido un concurso de dobles de Priscilla Presley, quien fuera durante un tiempo su esposa.

"Es un acontecimiento único si te gusta Elvis", explicó Johnny Angel, un doble de Elvis.

Cerca de él, un escenario erigido en el hall central de la estación permite al resto de los viajeros olvidar que van al trabajo escuchando los "Love me tender" o "It's now or never" de los imitadores del rey del rock and roll que esperan el "Elvis Express" de las 09H20 para Parkes.

El festival, que comenzó el miércoles, dura hasta el domingo. Su primera edición tuvo lugar hace 25 años, para celebrar el aniversario del nacimiento del cantante de voz prodigiosa.

ddc/mp/jac/ra/erl