Payet quiere irse del West Ham, dice su entrenador

AFP 12/01/2017 - 13:31

El internacional francés Dimitri Payet "no quiere jugar" con el West Ham, 13º de la Premier League inglesa, según su entrenador Slaven Bilic, que afirmó que el club "no va a venderlo".

"Dijimos que no queríamos vender a nuestros mejores jugadores, pero Dimitri Payet no quiere jugar con nosotros", declaró Bilic a la prensa este jueves antes de ser tajante sobre la posición del equipo: "El club no va a venderlo".

"He hablado con el presidente" del West Ham "y no es una cuestión de dinero. Le hemos ofrecido un contrato de larga duración porque queremos que se quede", explicó el entrenador croata.

Bilic añadió que Payet debía "demostrar la implicación y la determinación con el equipo como el equipo ya ha demostrado".

El jugador de 29 años de isla Reunión, que fue uno de los franceses más destacados en la Eurocopa-2016, llegó al West Ham en 2015 por 15 millones de euros, procedente del Marsella. Brilló en sus inicios en el West Ham, hasta el punto de quedar 17º en la clasificación del Balón de Oro a los mejores futbolistas del año.

Según el diario L'Équipe, la nueva dirección del Marsella desearía el regreso de Payet, que ya destacó para su equipo en la temporada 2014-2015, a las órdenes entonces del argentino Marcelo Bielsa. Si vuelve al Marsella coincidiría allí ahora con el técnico Rudi Garcia, a cuyas órdenes ya estuvo en el Lille.

