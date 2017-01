Violenta protesta contra peaje en Perú deja un policía herido

AFP 12/01/2017 - 18:58

Al menos un policía herido y más de 40 detenidos dejó el jueves una violenta protesta contra la instalación de un nuevo peaje en una carretera que atraviesa una populosa zona urbana al norte de Lima, informaron las autoridades peruanas.

La protesta congregó a más de dos mil pobladores del distrito limeño de Puente Piedra, quienes habían iniciado una marcha por la autovía de manera pacífica hasta que un grupo radicalizado atacó con piedras y bombas incendiarias a policías antimotines que les impidieron llegar a las casetas de peaje.

Los manifestantes exigen a la municipalidad de Lima que elimine el pago del peaje, que empezó a regir desde enero cuando la empresa Rutas de Lima inició el cobro de cinco soles (unos 1,50 dólares) para los vehículos como parte de la concesión que obtuvo de un tramo de la carretera Panamericana Norte.

"No al peaje, no es justo que nosotros, que vivimos acá, tengamos que pagar", dijo una mujer no identificada al canal N de televisión, expresando el sentir de una población que considera injusta la medida ya que están virtualmente obligados a pagar para ingresar a la zona urbana donde residen, adyacente a la carretera.

El peaje provocó un malestar social generalizado, ya que además impulsó un alza de los pasajes de transporte público debido a que los transportistas trasladaron al precio del pasaje el costo del peaje, atizando la protestas.

"Hay un policía lesionado y 42 detenidos", dijo a periodistas el general Richard Zubiate, inspector general de la policía, quien no descartó que la cifra pudiese aumentar debido a que los agentes "han identificado a personas que en algún momento podrían ser capturadas".

Los manifestantes ganaron las calles a pesar de que el miércoles el alcalde de de Lima, Luis Castañeda, anunció la suspensión del pago del peaje por 30 días.

La importante vía que conecta a la capital de Perú con el norte del país quedó bloqueda por horas con piedras, bloques de muros de cemento y neumáticos ardiendo, que fueron colocados por los manifestantes.

ljc/jb