Trump "no es mi estilo", confiesa Rafael Nadal

AFP 13/01/2017 - 13:59

El presidente electo estadounidense Donald Trump "no es mi estilo", revela el tenista español Rafael Nadal en una entrevista en la que también lamenta que la política española se convierta a veces en "un espectáculo".

"He estado en Estados Unidos cuando Trump estaba haciendo la campaña electoral", dijo el tenista español en una entrevista que publica este viernes el diario en línea El Español.

"Es verdad que la forma de hablar (de Trump) a mí no me gusta porque no es el estilo que aprecio, su forma de expresarse... Como no soy de un perfil arrogante, no es mi estilo", añadió Nadal, reconociendo, no obstante, que la política estadounidense "es un tema que me queda lejano y tampoco conozco del todo bien".

"También le soy sincero: tampoco me encantaba la otra opción", aseguró, en referencia a la candidata demócrata, Hilary Clinton.

"El mundo está tan globalizado que es muy difícil que se hagan barbaridades muy grandes en un país como Estados Unidos", puntualizó, antes de referirse también a la política española.

"Se han vivido situaciones y momentos desagradables dentro de la política", consideró, tras pasar España por dos elecciones generales consecutivas y vivir con un gobierno en funciones durante diez meses.

"No me gustan según qué tipo de actitudes en el Congreso. Se convierte todo en un espectáculo y España no es un show. España es un país, es nuestro presente y nuestro futuro", añadió, antes de considerar positivo que el gobierno en minoría del conservador Partido Popular, tenga que buscar acuerdos.

"Es bueno que haya acuerdos porque estamos en una democracia (...) Es normal que gobierne la fuerza más votada, que es lo que ha pasado históricamente. Pero evidentemente la fuerza más votada tiene que ceder en muchas cosas porque al final no ha sido la fuerza más votada por muchísima diferencia. Es lógico que todos se tiendan la mano", concluyó.

