Obama elogia al pueblo estadounidense y el concepto de ciudadanía en el último discurso semanal de su mandato

14/01/2017 - 18:03

Enlaces relacionados Mejorar el servicio para mantener clientes y captar otros nuevos (15/12)

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dedicado un elogio sin paliativos al pueblo estadounidense en su discurso semanal de este sábado, el último de su mandato antes de ceder el poder a Donald Trump, y en el que ha pedido a los norteamericanos que "jamás den por sentada la democracia".

WASHINGTON, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dedicado un elogio sin paliativos al pueblo estadounidense en su discurso semanal de este sábado, el último de su mandato antes de ceder el poder a Donald Trump, y en el que ha pedido a los norteamericanos que "jamás den por sentada la democracia".

"Me habéis mantenido honesto, me habéis mantenido inspirado, y me habéis dado fuerzas para seguir. Todos los días he aprendido algo de vosotros. Habéis hecho de mí un presidente mejor. Habéis hecho de mí un hombre mejor", declaró Obama.

"A lo largo de los últimos ocho años he sido testigo de la bondad, el coraje y la esperanza del pueblo estadounidense", ha aseverado Obama en un discurso en el que no ha escatimado en aplausos para los estudiantes, los médicos y los niños.

"Y lo que he visto ha sido posible gracias a nuestra unión en tiempos difíciles, lentos, frustrantes a veces, pero siempre vitales para nuestro autogobierno", añadió Obama antes de advertir a los estadounidenses que no está permitida la relajación.

"No podemos dar por sentada la democracia. Hay que darlo todo en pro de la ciudadanía, no solo cuando hay elecciones, no solo cuando nuestros limitados intereses están en juego, sino durante toda la vida", manifestó.

"Nuestro éxito depende de nuestra pariticipación, porque a pesar de todas nuestras diferencias, todos compartimos con orgullo el mismo título: el de ciudadanos", remachó antes de dedicar sus últimas palabras a la nación antes de la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero.

"Serviros como presidente ha sido el mayor honor de mi vida, y espero servir a vuestro lado, como ciudadano, durante todos los días que me queden de vida", concluyó Obama.