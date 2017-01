Falta de humor de Trump preocupa al rey de la comedia Judd Apatow

AFP 15/01/2017 - 3:19

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es un desafío para los humoristas, según el rey de la comedia costumbrista Judd Apatow, que dijo estar particularmente asustado por la falta de humor del republicano.

"Es difícil ser súper divertido (sobre Trump) porque todos tenemos la impresión de que podemos morir", dijo en una mesa redonda este sábado ante periodistas, durante la presentación de la nueva comedia de la cadena HBO "Crashing", que ha coproducido y de la que dirige el primer episodio.

"Vemos a Donald Trump capaz de atacar a (la actriz) Meryl Streep. No es suficientemente sólido como para darse cuenta que un líder no respondería", añadió el cineasta, que también produjo la exitosa serie "Girls" en HBO.

Judd hacía referencia a las réplicas en Twitter del futuro presidente acerca del discurso de Meryl Streep el pasado domingo en la ceremonia de los Globos de Oro, en el que la actriz, una de las más premiadas y veneradas de su generación, le criticó severamente sin nombrarle.

Trump calificó a la actriz de "sobrevalorada".

"Hay verdaderas situaciones en las que necesita ser más reflexivo y tranquilo, son cosas con las que no se puede bromear", dijo Apatow en una rueda de prensa en el marco del seminario anual de la Asociación de Críticos de la Televisión (TCA) en Pasadena (California, oeste).

"Muchas de nuestras inquietudes proceden del hecho de que (Trump) es alguien que no ríe", estimó el cómico de 49 años.

"Cuando reímos, mostramos que estamos conectados, que escuchamos y comprendemos, alguien que no ríe, que no se divierte, es alguien profundamente problemático", concluyó el realizador de comedias exitosas como "Knocked Up" o "Crazy Amy".

"Crashing", serie sobre un cómico de teatro de improvisación que es engañado por su mujer, interpretada y creada por Pete Holmes, será difundida por HBO a partir del 19 de febrero.

