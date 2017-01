Netanyahu denuncia "una campaña orquestada en los medios" para "derrocar" a su Gobierno

16/01/2017 - 10:40

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha denunciado este domingo la existencia de "una campaña orquestada en los medios de comunicación para derrocar al Gobierno".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"En los últimos días se ha llevado a cabo una campaña orquestada en los medios, sin precedentes en su amplitud, para derrocar al Gobierno del Likud que lidero", ha indicado en su cuenta en la red social Facebook.

"Esta campaña de propaganda pretende presionar al fiscal general y otros funcionarios en la oficina de la Fiscalía para que emitan una imputación contra mí", ha agregado.

Netanyahu ha hecho así referencia a las informaciones sobre las presuntas reuniones que mantuvo con el responsable del diario local 'Yedioth Ahronoth', donde habrían pactado favores mutuos, así como las investigaciones policiales contra él por supuestamente recibir regalos de empresarios israelíes y extranjeros.

"El método es simple: cada día y cada tarde, transcripciones seleccionadas cuidadosamente son filtradas y se diseminan mentiras sobre los dos asuntos", ha manifestado el primer ministro israelí.

"No tengo forma de defenderme. No puedo decir al público la verdadera historia sobre estos asuntos para aclarar que no hubo transgresión alguna", ha agregado, tal y como ha recogido el diario 'Yedioth Ahronoth'.

Entre las acusaciones contra Netanyahu figuran unas supuestas conversaciones con el responsable del citado diario en las que habría pactado aprobar una ley contra un diario para favorecer a este medio.

En este sentido, ha recalcado que se opone a la legislación aprobada para prohibir la distribución de diarios gratuitos que afecta exclusivamente al 'Israel Hayom'.

Netanyahu ha indicado que "durante meses evitó que el proyecto de ley fuera presentado" y que "votó en contra del mismo". "Una vez fue aprobada, cesé al Gobierno y convoqué elecciones parlamentarias", ha recordado.

"Todo el mundo sabe que con la creación del nuevo Gobierno tras las elecciones, introduje un artículo explícito, en acuerdo con la coalición, para evitar que se repitieran leyes similares", ha remachado.