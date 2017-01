Bruselas pide a Serbia y Kosovo que "no pongan en peligro lo ya logrado" para avanzar en normalización

El comisario de Ampliación europeo, Johannes Hahn, ha instado a Serbia y Kosovo a "no poner en peligro lo que ya se ha logrado en el diálogo" mediado por la UE para avanzar en la normalización de las relaciones.

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

"Todo el mundo está mirando hacia atrás", ha lamentado el comisario en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores de la UE.

Hahn ha reclamado a ambas partes a "no poner en peligro lo que ya se ha logrado" y a "mirar adelante y no hacia atrás".

La Policía de Kosovo ha bloqueado este sábado la entrada al país a un tren procedente de Serbia pintado con los colores de la bandera nacional serbia y con el eslogan "Kosovo es Serbia" impreso en uno de sus lados.

Las relaciones entre Kosovo y Serbia se han vuelto a tensar por la detención en Francia del ex primer ministro kosovar Ramush Haradinaj, que está acusado de crímenes de guerra por la Justicia serbia cometidos cuando era comandante del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) y cuya liberación inmediata reclamó Prístina. Belgrado alertó el viernes de que no extraditarán a nadie a petición de Francia si no le entregan a Haradinaj.