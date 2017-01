"Tengo ganas de jugar aquí", afirma Zaza, nuevo jugador del Valencia

El nuevo delantero italiano del Valencia, Simone Zaza, aseguró este lunes que deseaba jugar en el equipo español y que confía en poder hacer "todos los goles" posibles para revertir la delicada situación del equipo en la Liga.

"Tengo ganas de jugar aquí, no solamente seis meses, he pensado mucho y quiero hacer las cosas bien", dijo Zaza, en su acto de presentación como nuevo jugador valencianista.

El delantero llega cedido por la Juventus de Turín hasta final de temporada con una opción de compra para el Valencia.

"Sabía del interés del Valencia de hace mucho tiempo, cuando recibí la noticia, que no jugaba en Inglaterra, empecé la negociación con el Valencia", afirmó el jugador italiano, cedido al principio de temporada al West Ham inglés.

El delantero, de 25 años y 16 veces internacional con Italia, reconoció que "no se pasa por un buen momento en el equipo pero tengo ganas de venir aquí y jugar".

El Valencia, que el domingo logró su cuarta victoria de la temporada ante el Espanyol en Liga (2-1) se encuentra en la 17ª posición liguera, a cuatro puntos de los puestos de descenso a Segunda División.

Zaza confió en poder hacer "todos los goles posibles para ganar, pero la cosa más importante es empezar bien, tranquilo, concentrado, y después las cosas vienen solas para que el equipo suba en la clasificación".

El joven jugador italiano confesó que su estancia en Inglaterra "fue un momento difícil".

"Cuando me fui de la Juve era optimista, quería una experiencia en Inglaterra porque era un fútbol que me gusta por mi calidad y mi características. Pero empezó todo mal, creo que la mayor culpa fue la mía porque estuve negativo, no encontraba nada positivo estar allí", consideró, antes de matizar que "me sabe mal no haber demostrado lo que podía hacer".

El Valencia visitará el próximo sábado al Villarreal en la 19ª jornada de Liga, pero Zaza reconoce que "no sé si puedo jugar ya el sábado porque hace casi un mes que no juego, pero físicamente estoy bien, aunque tengo que trabajar y mejorar".

