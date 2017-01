EEUU.- Kerry considera "inapropiadas" las críticas de Trump a Merkel

16/01/2017 - 21:10

El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha calificado de "inapropiadas" las críticas lanzadas por el presidente electo, Donald Trump, contra países como Alemania, de la que dijo que su canciller, Angela Merkel, cometió un "error catastrófico" al mantener la política de puertas abiertas a los refugiados.

NUEVA YORK, 16 (EUROPA PRESS)

Kerry ha afirmado en una entrevista con la CNN que no es adecuado "entrar en la política de otros países de forma tan directa" y ha defendido a Merkel, "uno de los líderes más fuertes de Europa".

Trump tendrá que lidiar con las consecuencias de estas declaraciones tras su toma de posesión, ha advertido. "Tendrá que hablar el viernes. Es el responsable de esa relación", ha apostillado.

De hecho, ha elogiado la "valiente" actitud de Merkel. "Ha tenido algunos problemas, pero cualquiera tendría problemas tras aceptar el desafío de responder como un gran país, como Occidente, donde nuestros valores y principios son importantes a la hora de asistir a personas necesitadas", ha argumentado.

La propia Merkel ha salido al paso de las críticas de Trump: "Todos sabemos su posición al respecto desde hace tiempo; y mi posición también es conocida", ha argumentado en rueda de prensa desde Berlín.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, fue más duro y advirtió de que el cuestionamiento de la OTAN por parte de Trump había causado "inquietud" en los aliados.

ORIENTE PRÓXIMO

En cuanto a Oriente Próximo, Trump ha confirmado el nombramiento de su yerno, Jared Kushner, para negociar un acuerdo de paz para el conflicto árabe-israelí.

Kerry, quien se ha implicado personalmente en estas negociaciones, ha respaldado las intenciones de Trump, pero ha rechazado que la Administración de Barack Obama sea responsable de la falta de un acuerdo.

"No, no. Los líderes de los dos países implicados (...) no han venido a la mesa para alcanzar un acuerdo. Puedes llevar los caballos hasta el agua, pero no puedes hacerles beber... e hicimos mucho para llevarles a mucha agua", ha apostillado.