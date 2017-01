En la Juventus y en el Real Madrid, "hay que luchar por todo", dice Higuaín

AFP 17/01/2017 - 14:01

El delantero argentino de la Juventus Gonzalo Higuaín consideró que el equipo italiano y su antiguo conjunto del Real Madrid son parecidos porque en ambos "hay que luchar por todo".

"En los siete años que estuve en el Real Madrid me empapé de su mentalidad ganadora. La Juve, en ese sentido, es bastante parecida en el hecho de cómo te preparan. Lo hacen sólo para ganar. Hay que luchar por todo", dijo el delantero argentino, en una entrevista que publica este martes el diario Marca.

Higuaín, de 29 años, que en verano fichó por la Juve abandonando el Nápoles, consideró que este paso "fue difícil de tomar, pero la vida se basa en tomar decisiones y si escogí este camino es porque pensé que era lo mejor para mí y que me iba a hacer crecer como profesional. No me arrepiento de ello".

El jugador insistió en que está "tratando de dar lo máximo" para justificar los 90 millones de euros que la "Vecchia Signora" pagó por él.

"Estoy muy contento y creo que tomé una decisión arriesgada, pero justa porque estoy en un equipo que sólo se conforma con ganar y eso me permite luchar por todo", añadió el delantero, que el pasado año batió el récord realizador de la liga italiana al meter 36 goles en 35 partidos.

Sin embargo, en la presente temporada, prefiere no adelantar acontecimientos: "Llegar a lo del año pasado es difícil, pero voy a tratar de marcar el máximo", dijo, cuando esta temporada lleva 13 goles en 19 partidos.

Higuaín jugó en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo y en la selección argentina con Leo Messi, pero se muestra diplomático a la hora de compararlos.

"Jugué con dos monstruos y de los dos aprendí sus cualidades. Jugar con los mejores a uno también le hace mejor", dijo sin querer tampoco hacer la aproximación entre Messi y Paulo Dybala.

"Uno está recién empezando y el otro ganó todo. Es una comparación que no viene a cuento. Paulo tiene que estar tranquilo. Es joven y lo tiene todo para ser él mismo. Ojalá que cuando termine su carrera así sea, lo haya demostrado y no me equivoque: lo tiene todo para ser un crack", concluyó.

